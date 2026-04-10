Frana di Petacciato, ripresa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Foggia

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ROMA (ITALPRESS) – Dalle 6 di questa mattina, come previsto da cronoprogramma, la circolazione ferroviaria sulla Pescara – Foggia, precedentemente sospesa per una frana in località Petacciato (CB) – è ripresa con una riduzione della velocità. Per il rientro alla normalità hanno lavorato oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana a partire dalle 19 di mercoledì 8 aprile.
– Foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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