Masters 1000 Montecarlo, Zverev batte Fonseca e vola in semifinale. In corso Sinner-Auger Aliassime

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Alexander Zverev è il primo semifinalista del “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo “1000” della stagione, il primo sul “rosso”, dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra battuta del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il tedesco, numero 3 del mondo e del tabellone, si è imposto sul brasiliano Joao Fonseca, 40 del ranking Atp, col punteggio di 7-5 6-7 (3) 6-3.

In semifinale Zverev attende il vincente del match fra il canadese Felix Auger-Aliassime e l’azzurro Jannik Sinner, in corso di svolgimento con l’azzurro avanti di un set.

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