Ok all’approvazione delle strategie delle aree interne per il periodo di programmazione della SNAI 2021/2027

CATANZARO (ITALPRESS) – La Regione Calabria accoglie con soddisfazione l’approvazione delle Strategie delle Aree Interne nell’ambito della programmazione SNAI 2021/2027, deliberata nel corso della seduta della Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, svoltasi il 14 aprile 2026 presso Palazzo Chigi.

Nel quadro delle 22 Strategie approvate su 43 complessivamente selezionate per il cofinanziamento nazionale, figurano le due proposte della Regione Calabria: l’Area Versante Tirrenico Aspromonte e l’Area Alto Jonio Cosentino. A ciascuna Area è destinata una dotazione finanziaria pari a 12 milioni di euro. L’approvazione costituisce il primo traguardo verso le successive fasi di implementazione degli interventi a beneficio dei territori, segnando l’avvio di una fase operativa orientata al rafforzamento degli stessi.

Le strategie elaborate si fondano su una visione integrata di sviluppo che valorizza i patrimoni culturali, ambientali e identitari, promuovendo modelli di turismo sostenibile, il consolidamento delle filiere locali e dell’artigianato creativo, nonché l’innovazione attraverso la transizione digitale e il potenziamento dei servizi essenziali.

I risultati conseguiti sono il frutto di un lavoro sinergico tra il dipartimento Agricoltura e i comuni coinvolti, rappresentati dai sindaci, che hanno contribuito in maniera determinante alla costruzione di strategie condivise e coerenti con le esigenze dei territori.

In merito, l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, sottolinea come “l’approvazione delle Strategie delle Aree Interne segni per la Calabria un passaggio di grande rilievo istituzionale e programmatico, frutto di un lavoro condiviso con i territori e con i sindaci, che hanno dimostrato capacità di visione e forte senso di responsabilità nonostante la complessità del percorso e i tempi ristretti. È ora fondamentale procedere con rapidità nella fase attuativa, affinché le risorse disponibili si traducano in interventi e in opportunità per le comunità interessate”.

-Foto Regione Calabria-

(ITALPRESS).