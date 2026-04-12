Papa: è l’ora drammatica della storia, va affrontata insieme

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Città del Vaticano, 11 apr. (askanews) – “La guerra divide, la speranza unisce. La prepotenza calpesta, l’amore solleva. L’idolatria acceca, il Dio vivente illumina”. E’ il monito di Papa Leone, lanciato in occasione della veglia di preghiera per la pace presieduta nella Basilica di San Pietro.
“Basta un poco di fede, una briciola di fede – ha aggiunto il Papa – per affrontare insieme, come umanità e con umanità, quest’ora drammatica della storia”.
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