Covid, Conte: anzichè occuparsi di emergenze Paese da Fdi buttano fango

Roma, 13 apr. (askanews) – “Anziché occuparsi delle emergenze economiche buttano fango. Perché hanno perso il referendum e hanno il problema di chiarire i rapporti di Fratelli d’Italia con il clan Senese. Da giorni leggete e sentite ancora bugie e illazioni miserabili su di me su giornali e tv controllati dalla maggioranza. Calunnie sulla gestione Covid e su aspetti che mi vedono completamente estraneo come ho già chiarito ampiamente anni fa. È lo stesso fango con cui ripartono alla carica dopo le archiviazioni dei tribunali, a cui ho sempre risposto con trasparenza e rispetto, senza mai scappare come fanno altri. Ieri sono intervenuto in diretta con Mario Giordano, che mi aveva invitato a dire la mia. Un’altra volta, l’ennesima volta”. Lo scrive sui social il leader M5s, Giuseppe Conte.