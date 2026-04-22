Unical, progetto Atelier in campus l’università si apre agli artisti

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All’Unical firmato il protocollo per il progetto Atelier in campus. L’università si apre agli artisti, attraverso le residenze che coinvolgeranno anche gli studenti.

COSENZA – Il campus dell’Università della Calabria spalanca le porte all’arte. Parte un nuovo progetto di residenze artistiche denominato “Atelier in Campus” che vede la collaborazione tra l’ateneo e la Fondazione Carical. All’Unical la firma dell’accordo tra il rettore dell’Unical, Gianluigi Greco, e il presidente della Fondazione Carical, Giovanni Pensabene. L’iniziativa mira a trasformare l’Ateneo in uno spazio di sperimentazione culturale, accogliendo artisti chiamati a sviluppare i propri lavori in dialogo con la comunità universitaria.

ATELIER IN CAMPUS, FIRMATO L’ACCORDO TRA UNICAL E FONDAZIONE CARICAL

«Con questo progetto – ha spiegato il rettore Greco – vogliamo portare la cultura artistica all’interno dell’Università della Calabria. Sarà un modo per coinvolgere gli studenti e le studentesse in un’attività che è davvero originale, davvero nuova». Gli artisti porteranno nel campus le loro installazioni e gli studenti assisteranno alla realizzazione.

«Il progetto porterà gli artisti a sviluppare le loro opere all’interno del campus. – dice ancora Greco – È un’idea nuova, originale, ed è un’idea che l’Università della Calabria vuole promuovere insieme alla Fondazione Carical per essere anche sempre più vicina rispetto alle realtà che sviluppano progetti culturali e sociali nel nostro territorio». Saranno ospitati vari artisti. «L’obiettivo è quello di portare personaggi di fama». Sarà sviluppato in quattro tappe che arricchiranno l’Unical di opere d’arte «la nostra idea è quella di potarle in giro – dice Greco – attraverso delle mostre che potranno essere anche delle mostre temporanee presso vari luoghi nella nostra città».

GLI ARTISTI REALIZZERANNO LE LORO OPERE NEL CAMPUS

Gli artisti saranno ospitati all’interno del foyer del teatro auditorium dove realizzeranno le installazioni, gli studenti e le studentesse avranno possibilità di guardare gli artisti mentre svilupperanno le opere. Le opere poi saranno acquistate dall’Università e dalla Fondazione Carical e saranno esposte in ateneo.

Una commissione congiunta Unical-Carical definirà le tematiche e selezionerà gli artisti, seguendo le diverse fasi del progetto; ogni opera sarà presentata pubblicamente nella settimana successiva alla sua realizzazione. Il progetto si concluderà a Matera con un evento di presentazione inserito nel programma di iniziative legate al recente riconoscimento della città lucana come Capitale mediterranea della cultura e del dialogo.

TRA GLI OSPITI L’ARTISTA CALABRESE DI FAMA INTERNAZIONALE, MASSIMO SIRELLI

Tra le iniziative congiunte è previsto un convegno internazionale dedicato al rapporto tra creatività e intelligenza artificiale che rientrerà nelle iniziative previste per la XX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea promosso dalla Fondazione Carical. Si preannuncia la partecipazione di Massimo Sirelli, un artista calabrese di fama internazionale.