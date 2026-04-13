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Iran, Schlein: piena solidarietà a Papa, da Trump attacchi gravissimi

| 13 Aprile 2026 11:00 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 13 apr. (askanews) – “Con gli attacchi e le minacce al Papa il presidente Trump sposta oltre ogni tollerabilità il metodo di arroganza che lo ha fin qui caratterizzato. Insultare il Papa per il suo fortissimo richiamo alla pace, al dialogo e alla dignità umana è atto gravissimo, che rivela fino in fondo la cultura della sopraffazione di chi non tollera voci libere. Esprimo quindi, anche a nome della comunità del Partito democratico, piena solidarietà a Papa Leone XIV”. Lo afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein.

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