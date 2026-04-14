Abodi “Serve una definizione dei programmi per dare senso al ko con Bosnia”

ROMA (ITALPRESS) – “A prescindere dai nomi serve una definizione dei programmi: se gli interessi individuali non sono in sintonia con quello complessivi le cose che devono succedere non succedono. L’esperienza dolorosa dal punto di vista sportivo contro la Bosnia rischia di non avere nemmeno un senso”. Queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine della prima edizione del Luiss Sport Forum a Roma. “Testa a testa Malagò-Abete? Io penso che sia dovere delle componenti e quindi non entro nel merito perchè non mi sembra opportuno. Sono affascinato dalle cose da fare, che non sono state fatte neanche con il 98.7%, a dimostrazione che non è la quantità del consenso ma la qualità della collaborazione tra le componenti a fare la differenza. Abbiamo messo in ascolto tutte le componenti e stiamo lavorando a testa bassa”, aggiunge Abodi. In merito alla relazione del presidente della Figc Gabriele Gravina sulla salute del calcio italiano, Abodi sottolinea che “la politica è sempre un riferimento da questo punto di vista e quando qualcosa non funziona è sempre colpa della politica. Io non me la sono mai presa con nessun altro. Per il bene comune dobbiamo sederci attorno a un tavolo con tutte le componenti e prendere quelle decisioni che non sono state presi in questi anni nonostante l’ampio consenso, conclude Abodi.

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