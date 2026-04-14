X
<
>

Cina, commercio estero in aumento del 15% nel primo trimestre

| 14 Aprile 2026 21:04 | 0 commenti

Cina, commercio estero in aumento del 15% nel primo trimestre

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio estero della Cina è cresciuto del 15% su base annua nel primo trimestre del 2026. Lo hanno mostrato oggi i dati dell’Amministrazione generale delle dogane.

Nel periodo, il valore complessivo di importazioni ed esportazioni di merci ha raggiunto gli 11.840 miliardi di yuan (circa 1.730 miliardi di dollari Usa), secondo i dati.

Le esportazioni sono aumentate dell’11,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, fino a raggiungere i 6.850 miliardi di yuan, mentre le importazioni sono cresciute del 19,6%, attestandosi a 4.990 miliardi di yuan.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA