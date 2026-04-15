Lancia presenta Ypsilon Turbo 100, la sportiva con cambio manuale

MILANO (ITALPRESS) – Una guida con il cambio manuale continua a essere particolarmente apprezzata in un mercato come quello italiano. E’ in questo scenario che si inserisce la nuova Lancia Ypsilon Turbo 100, presentata oggi a Milano a pochi giorni dall’inizio della Design Week. “Questa nuova motorizzazione completa la gamma della Lancia Ypsilon, permettendoci di parlare a un pubblico molto più ampio rispetto a quello che potevamo contattare con le motorizzazioni ibride ed elettriche. Tutte le analisi di mercato mostrano come ancora oggi in Italia, ma anche in altri paesi europei come la Spagna e la Francia, ci sono molte persone che scelgono di condurre una vettura a motorizzazione benzina con cambio manuale”, ha spiegato la Ceo di Lancia Roberta Zerbi, sottolineando che solo “in Italia stiamo parlando del 68% del segmento B. In pratica 68% delle persone che acquistano un’auto compatta cittadina sceglie il benzina e all’interno di questo gruppo l’88% preferisce il manuale”.

“Quello che i clienti ci hanno chiesto a gran voce, è di inserire una motorizzazione che fosse più in linea con quella della generazione precedente di Ypsilon”, ha spiegato Gianni Petullà, Head of Lancia Product. “Quindi un motore benzina non elettrificato, cambio manuale a sei marce, 101 cavalli, 205 Nm di coppia: una vettura davvero molto scattante grazie al turbocompressore a geometria variabile per l’uso in un ambiente cittadino che è il playground ideale di Lancia Ypsilon”, ha aggiunto. Nel dettaglio la vettura passa da 0-100 km/h in 10,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 194 km/h. In termini di efficienza, il nuovo sistema di iniezione diretta ad alta pressione (350 bar), l’introduzione di un sistema di fasatura valvole a ridotto attrito, la testa pistoni ridisegnata e il ciclo Miller ad alto rapporto di compressione assicurano una combustione più pulita e prestazioni superiori a parità di consumi. Le motorizzazioni ora disponibili sulla gamma della Nuova Ypsilon sono tre: Ypsilon Ibrida, motorizzazione mild hybrid per chi cerca efficienza e moderazione nei consumi; Ypsilon Elettrica, zero emissioni per la mobilità urbana più sostenibile; Ypsilon Turbo 100, alimentazione a benzina con cambio manuale a sei marce, per chi vuole semplicità, controllo e guidabilità. La nuova versione è disponibile su tutti e tre gli allestimenti della gamma – Ypsilon, Ypsilon LX e HF Line – per rispondere a gusti e stili di vita diversi, mantenendo in ciascuno la stessa qualità di prodotto. “Quando abbiamo deciso di introdurre il Turbo 100 ci siamo convinti che la scelta giusta fosse quello di dare un un ventaglio davvero ampio di scelta ai nostri clienti – ha aggiunto Petullà – Questo perchè ha un ruolo fondamentale in termini di accessibilità e quindi permetterci di parlare alla parte entry del mercato B. Dall’altro, per esempio, su un allestimento HF Line, ci permette di parlare a quei clienti che cercano una guida più diretta, anche un pò più sportiva, dove un cambio automatico semplicemente potrebbe essere percepito come non necessario o lontano da quel piacere di guida che pensa che la sportività passi per una guida manuale”. Come ricordato da Zerbi, “la nuova motorizzazione verrà introdotta in tutti i mercati a partire dal mese di maggio. Ci aspettiamo sicuramente di crescere nei mercati europei: siamo presenti in Spagna, in Francia, in Belgio e in Olanda, dove stiamo gradualmente crescendo in termini di capillarità di concessionarie. Stiamo già vedendo ottimi risultati soprattutto in Francia dove le motorizzazioni ibride ed elettriche hanno un peso molto maggiore, però anche lì questa motorizzazione andrà a completare la gamma e quindi ci permetterà di approcciare un pubblico più ampio anche per la sua accessibilità da un punto di vista economico”.

La nuova motorizzazione si posiziona su tutti gli allestimenti con un prezzo di listino di 3.000 euro inferiore rispetto alle corrispondenti versioni ibride: la Nuova Ypsilon Turbo 100 parte da 22.200 euro chiavi in mano, mentre le versioni LX Turbo 100 e HF Line Turbo 100 sono proposte a 25.200 euro, inclusa messa su strada di 1.000 euro. Inoltre, accedendo alle soluzioni finanziarie dedicate alla nuova motorizzazione, il prezzo parte da 15.950 euro con canoni mensili da 99 euro.

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