Mps, in assemblea vince la lista di Plt che ricandida Lovaglio

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Siena, 15 apr. (askanews) – Colpo di scena a Siena: la lista del socio Tortora (Plt), che ricandida Luigi Lovaglio alla carica di amministratore delegato, è risultata du gran lunga la più votata all’assemblea di Mps chiamata a rinnovare il board della banca per il prossimo triennio, battendo così la lista proposta dal cda uscente, che alla vigilia era accreditata per favorita.
La lista di Plt ha ottenuto l’approvazione dal 49,9% circa dei presenti, quella del cda che indicava il ticket Maione-Palermo il 38,79%, quella (di minoranza) del gestori e dei fondi il 6,94%.
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