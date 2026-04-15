Nucleare, accordo Sogin-Japc su smantellamento reattori a grafite

Roma, 15 apr. (askanews) – Sogin, la società di Stato responsabile del decommissioning degli impianti nucleari e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, e Japc (Japan atomic power company) hanno firmato un Memorandum of Understanding per avviare uno studio congiunto sulle modalità di smantellamento dei reattori nucleari moderati a grafite.

Il MoU, si legge in una nota, nasce dalla volontà della società giapponese di integrare le esperienze maturate presso il reattore Tokai-1 con le competenze di Sogin che fin dalla sua costituzione ha affrontato il tema del decommissioning del reattore della centrale nucleare di Latina moderato a grafite. Quest’ultimo è infatti riconosciuto a livello internazionale come un progetto di smantellamento di riferimento per questa specifica tipologia di impianti.