Ucraina, Meloni: sempre a fianco Kiev, in gioco sicurezza Europa

Roma, 15 apr. (askanews) – “In questi quattro anni la posizione dell’Europa dell’Italia è rimasta sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo, delle sue istituzioni. Crediamo che sostenere l’Ucraina non sia solamente un dovere morale, ma anche una necessità strategica, perché in gioco non sono solamente la dignità, la libertà e l’indipendenza di Kiev, ma anche la sicurezza dell’Europa nel senso chiaramente più ampio del termine”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni al termine dell’incontro con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.