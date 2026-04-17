Blue economy, Orsini: vale l’11,3% Pil, importantissimo sostenerla

Genova, 17 apr. (askanews) – “L’economia del mare vale l’11,3% del Pil, 216 miliardi di fatturato, più di un milione di addetti e con la filiera siamo a due milioni e mezzo di persone. Credo che sia importantissimo dare risalto a questa economia, soprattutto per un Paese come il nostro con oltre 7.700 km di costa”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, a margine di un convegno sull’economia del mare organizzato da Confindustria a Genova.”In un momento come questo – ha sottolineato il numero uno degli industriali – serve sostenere tutti i settori perché il nostro Paese possa continuare a fare bene. Siamo sempre fiduciosi, facciamo sempre tutto quello che serve per mantenere alto il nostro Paese, pensiamo anche ai più 650 miliardi di esportazioni, però è logico che tutto quello che ci cade attorno è molto complicato”.