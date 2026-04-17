Le musiche dei giovani compositori del Pollini raccontano Padova

Padova, 17 apr. (askanews) – “I Sabati del Conservatorio” continuano sulla scia della contemporaneità: domani, sabato 18 aprile, alle 18.00, sul palco dell’Auditorium Pollini avrà luogo infatti il concerto del ContempoLAB Pollini (Ensemble studentesco per la Nuova Musica) che proporrà al pubblico della rassegna le musiche dei giovani compositori dell’Istituto. Un concerto prezioso che mostra un altro fondamentale aspetto degli studi e delle carriere che si preparano al “Pollini”, quello, appunto, relativo alla scrittura di nuova musica accademica: si potrà quindi assistere all’esecuzione di un repertorio inedito ed esclusivo, firmato dagli studenti della classe di Composizione del Maestro Giovanni Bonato. Il titolo del programma è “Bagatelle per Padova – I giovani compositori del Conservatorio raccontano Padova”, un ritratto atipico della città del Santo i cui luoghi più rappresentativi si trasformano in musica, sostituendo le immagini con il potere evocativo dei suoni che diventano quasi “fotografie emozionali”.

C’è naturalmente il filtro del vissuto di ciascun compositore nel tradurre in note un determinato scorcio, monumento o quartiere padovano, allo stesso tempo, per sua natura, la musica amplia le percezioni e riesce a scovare realtà altrimenti invisibili, condividendole con chi ascolta. Si tratta di brani stilisticamente molto diversi tra loro anche come organico (si va dai primi con un set di percussioni per un solo musicista, ad altri per duo, trio e quartetto, spesso con combinazioni strumentali insolite, fino agli otto strumenti in quelli conclusivi), così come estremamente vari sono i luoghi che raccontano; ognuno dei pezzi rappresenta poi un interessantissimo saggio delle direzioni che la musica contemporanea sta prendendo.

Di seguito le composizioni e i rispettivi autori: “Aspexi” (Specola) di Filippo Cevenini, “Tra giardini e serre” (Orto Botanico) di Edoardo Pugliese, “Intra Loca Sancta” (Sant’Antonio) di Mattia Fontana, “What Happens in That Toroid?” (Laboratori nazionali di Legnaro) di Dario Michelon, “Opus Jocti” (Eremitani e Cappella degli Scrovegni) di Fabio Lotto, “OCRA” (Prato della Valle) di Edoardo Gioachin, “Universae Sapientiae” (Palazzo Bo, Teatro Anatomico) di Gianluca Tovo, “Mornië Utulié” (Parco Treves) di Fabrizio Fusari, “Oblivion” (Riviera dei Ponti Romani) di Lorenzo De Angeli, “Dramma al Pedrocchi” di Gabriele Marana, “Piazza dei Signori” di Federico Zattera, “Doc Doc” (Porta Portello) di Enrico Zordan, “Discesa a sinistra” (quartiere Arcella) di Arturo Susani. Il programma sottolinea inoltre la collaborazione fra studenti ed ex studenti del corso che sono già compositori affermati.