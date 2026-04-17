Libano, Tajani: cessate il fuoco cruciale cruciale passo avanti

Pechino, 17 apr. (askanews) – “Il cessate il fuoco in Libano è cruciale per risolvere positivamente il negoziato sull’Iran e portare rapidamente la pace in tutta la regione”, ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani poco prima dell’entrata in vigore della tregua di 10 giorni in Libano, salutando la possibilità di un’accelerazione ora verso un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran.

“Accogliamo con grande favore l’annuncio di un prossimo e imminente cessate il fuoco tra Israele e Libano propiziato dal Governo americano. Sosteniamo con convinzione questo cruciale passo in avanti per la stabilità di tutto il Medio Oriente, al quale abbiamo contribuito con la missione a Beirut di lunedì scorso, mantenendo un contatto costante con il Presidente Aoun e il Ministro degli Esteri israeliano Sa’ar, ha evidenziato Tajani.