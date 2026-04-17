Panetta: andiamo abbastanza bene, meno toccati da crisi rispetto al passato

Roma, 17 apr. (askanews) – “Una crisi energetica non è mai una buona notizia, soprattutto per un paese come il nostro, un’economia come la nostra che dipende dalle importazioni di energia e di energia fossile dall’estero”. Ma oggi “siamo stati toccati meno del passato da questa crisi”, con l’efficienza energetica “molto migliorata” per l’economia italiana e “abbiamo delle condizioni molto migliori” anche “perché i conti sono sotto controllo, non c’è stato un allarme sui conti pubblici, con questo non voglio dire che ci possiamo rilassare. Abbiamo un sistema bancario forte, abbiamo aumentato gli investimenti, quindi tutto sommato andiamo abbastanza bene”. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta a margine delle assemblee annuali di Fmi e Banca Mondiale a Washington, incontrando le telecamere assieme al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.