Trentino innovatore a New York, da Life Sciences a sfida globale della ricerca

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Mercoledì sera, nella sede dell’Italian Trade Agency (ICE), il Trentino si è presentato agli investitori americani. Non una semplice vetrina territoriale, ma la dimostrazione concreta di un modello integrato capace di coniugare ricerca scientifica, sviluppo industriale e qualità della vita.

Promosso da Trentino Sviluppo, l’incontro ha offerto una lettura strategica dell’ecosistema dell’innovazione della Provincia Autonoma, con un focus particolare sulle Life Sciences, uno dei settori più avanzati e competitivi a livello globale.

Ad aprire e guidare la serata è stata la giornalista Francesca Forcella, che ha dato subito il microfono agli interventi istituzionali del Console Generale d’Italia a New York, Giuseppe Pastorelli, della Direttrice per il Nord America dell’ITA – Italian Trade Agency, Erica Di Giovancarlo, e del Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico della Provincia autonoma di Trento, Achille Spinelli.

“Quando promuoviamo un territorio negli Stati Uniti cerchiamo di farlo con un approccio olistico, parlando non solo dei punti di forza in campo economico e scientifico, di tutte le qualità del territorio”, ha spiegato Pastorelli.

“Come Italian Trade Agency siamo molto attivi in tutto l’anno con attività di promozione dei prodotti delle aziende italiane, ma anche cerchiamo investitori, quindi cerchiamo di attrarre investitori in Italia – ha spiegato Di Giovancarlo -. La nostra Italia ha tante risorse, ci sono tante possibilità di investimento e la collaborazione con gli Stati Uniti può essere veramente molto proficua”.

“Investiamo tanto, molto in rapporto al PIL in ricerca e sviluppo. Abbiamo circa 5.000 lavoratrici e lavoratori della ricerca che tutti i giorni si impegnano sul territorio. Abbiamo l’occasione per presentare un ecosistema che crea valore e condivisione”, ha sottolineato Spinelli.

Il cuore della presentazione è stato affidato a Laura Pedron, dirigente del Dipartimento sviluppo economico della provincia di Trento, che ha definito il Trentino una vera e propria “innovation valley” nel cuore dell’Europa. Un territorio che, grazie alla sua autonomia speciale, ha costruito un sistema efficiente, dinamico e altamente attrattivo per imprese e talenti. Un modello fondato sulla conoscenza, su alti livelli di investimento in ricerca e sviluppo e su una visione sostenibile che si riflette anche in progetti come il Trentino Data Mine, infrastruttura strategica per data center a basso impatto ambientale.

A seguire, Nicola Polito ha illustrato il ruolo dell’Agenzia Trentino Sviluppo come piattaforma di connessione tra imprese, ricerca e territorio. Un vero e proprio motore di crescita che accompagna le aziende lungo tutte le fasi del loro sviluppo, mettendo a disposizione incubatori, acceleratori e infrastrutture avanzate. “A Rovereto nel giro di qualche mese nascerà una nuova realtà e vogliamo incontrare investitori, aziende e ricercatori, università americane che intendono collaborare con noi. A New York, Boston e nei prossimi giorni anche a Houston in una fitta rete di incontri il Trentino racconterà le sue eccellenze nella ricerca e nell’innovazione”, ha affermato Polito.

Il quadro si è completato con l’intervento della professoressa Francesca Demichelis, pro-rettrice dell’Università di Trento che ha presentato il sistema di ricerca biomedica dell’ateneo trentino. Un modello interdisciplinare, fortemente orientato all’impatto internazionale, che integra intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e medicina di precisione. Dalle biopsie liquide alla metagenomica, dalle neuroscienze alla robotica, emerge un ecosistema capace non solo di produrre ricerca, ma di trasformarla in applicazioni concrete attraverso startup, brevetti e collaborazioni industriali. “Quello che offriamo è un ambiente snello, con un’ottima qualità della scienza, che sta al passo con i tempi per le tecnologie e che può essere un ottimo partner per ricerca, sviluppo e innovazione”, ha affermato Demichelis.

Quindi l’intervento finale, quando Massimiliano Clamer, chairman e founder di Immagina Biotechnology, ha chiuso la serata con una presentazione che ha messo in luce l’eccellenza tecnologica di un’azienda con sede a Trento ma con ambizioni globali.

Con un inglese impeccabile, Clamer ha illustrato un approccio innovativo alla medicina di precisione basato sulle tecnologie RNA di nuova generazione. Il lavoro della sua azienda si concentra sullo studio del traslatoma e dei ribosomi, aprendo prospettive avanzate nella scoperta di biomarcatori e bersagli terapeutici. Un campo che può avere applicazioni decisive nella ricerca sul cancro e in molte altre patologie complesse.

“Immagina Biotechnology vuole diventare il pivot mondiale nella medicina di precisione – ha spiegato Clamer -, quello di cui abbiamo bisogno adesso è un boost nella parte sales marketing, oltre a partnership strategiche per attrarre talenti”.

Nel complesso, l’evento ha restituito l’immagine di un sistema coeso, in cui istituzioni, università e imprese lavorano insieme per generare valore. Un modello che punta non solo alla crescita economica, ma anche alla sostenibilità e alla qualità della vita, elementi sempre più centrali nelle scelte di investimento globali.

Il Trentino, a New York, non si è limitato a presentarsi. Ha mostrato cosa significa oggi fare innovazione in modo credibile, competitivo e integrato. E, soprattutto, ha dimostrato di avere le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista sulla scena internazionale.

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