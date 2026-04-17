Ue, Salvini: sorda e nemica, anche Confindustria chiede cambio

Milano, 17 apr. (askanews) – “La Ue è sorda se non nemica: sta impedendo al governo italiano di usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani in difficoltà: Patto di stabilità, aiuti di Stato, vincoli di bilancio… Perfino il presidente di Confindustria ha detto che bisogna cambiare il governo dell’Europa. Noi come governo italiano o governatori possiamo approvare leggi e stanziare soldi, ma finchè a Bruxelles ci ingabbiano…”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, in un filo diretto con Radio Libertà, commentando la presa di posizione di Emanuele Orsini.

“Vorremmo dare più aiuti ai camionisti, per evitare che gli aumenti si scarichino sul carrello, ma l’Europa ci dice no: il governo italiano non può aiutare più di tanto perchè ci dicono che è vero che la situazione è grave ma non ancora gravissima… Vogliamo aspettare che il malato muoia? Chi governa l’Europa di buonsenso ne dimostra poco anche con le dichiarazioni di queste ore. Evidentemente c’è qualcuno in Ue cui la guerra non dispiace e la crisi economica ed energetica non dispiace…”.