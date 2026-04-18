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A Milano corteo patrioti verso Duomo, trattori e bandiere Lega

| 18 Aprile 2026 14:37 | 0 commenti

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Milano, 18 apr. (askanews) – A Milano è la giornata del summit dei patrioti europei. Un corteo con in testa i sindaci leghisti e lo striscione “Padroni a casa nostra” è partito dalla zona di Porta Venezia diretto verso il Duomo, dove è stato allestito il palco su cui sono attesi il leader della Lega Matteo Salvini e alcuni leader sovranisti europei. Alcuni trattori sono parcheggiati di fronte al Duomo con scritte come “Fuck Ue, No Mercosur” mentre sostenitori sventolano bandiere della Lega, dell’Italia e indossano magliette con scritto Patriots.ue Sinistra e associazioni hanno organizzato alcune manifestazioni in segno di protesta.

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