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“Milano è migrante”, in piazza contro summit patrioti della Lega

| 18 Aprile 2026 16:36 | 0 commenti

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Milano, 18 apr. (askanews) – Partiti, associazioni e realtà auto organizzate sono scese in piazza a Milano, in tre diverse manifestazioni, per protestare contro il summit dei patrioti europei in Piazza Duomo, con la Lega di Matteo Salvini e i sovranisti europei. Fra gli slogan “Milano è migrante”, “Fuori i razzisti e i fascisti da Milano”. I cortei, dopo essere partiti da tre luoghi diversi, Piazza Lima, Piazza Tricolore e Piazza Argentina, si sono direttI verso Piazza Santo Stefano, non lontano dal Duomo.Nelle immagini il corteo pacifico “Milano è migrante”, fra musica, slogan femministi, bandiere della Palestina e della pace. Momenti di tensione invece fra il corteo dei centri sociali e le forze dell’Ordine, con lanci di fumogeni a cui gli agenti hanno risposto con gli idranti.

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