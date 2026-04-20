Assemblea Più Europa si spacca, passa mozione Hallisey che chiede congresso

Roma, 19 apr. (askanews) – L’assemblea di Più Europa, riunitasi oggi, ha approvato con 52 voti su 100 la mozione presentata dal presidente del partito Matteo Hallisey in cui si “sostiene la necessità di convocare un nuovo congresso”.

La presidente dell’Assemblea, Agnese Balducci, ha valutato la mozione “non legittima”. “Allo stato attuale – spiega Riccardo Magi, eletto segretario nel congresso del 2024 e dunque in carica, da statuto, per tre anni – non sussistono le condizioni per la convocazione di un congresso straordinario, che lo statuto prevede solo in caso di morte, dimissioni o sfiducia del segretario: circostanze che non si sono verificate”. Per la sfiducia infatti occorrono almeno i 2/3 dell’assemblea.

“Ciononostante – aggiunge Magi – ritengo comunque importante raccogliere l’invito che oggi arriva dall’assemblea circa l’esigenza di dotarsi di strumenti che valorizzino il confronto interno e arrivino a una sintesi chiara su alleanze politiche, agenda e regole in vista delle sfide dei prossimi mesi, elettorali e non. Al contempo avvieremo subito una fase di revisione delle regole congressuali che sono ritenute da più parti inadeguate”.

“Come accade in tutti i partiti, in particolare in quelli autenticamente democratici, e ancor più con l’avvicinarsi delle elezioni – sottolinea – anche +Europa è attraversata da un confronto interno vivace e articolato. È mia precisa volontà valorizzare questo dibattito, ascoltando tutte le posizioni e trasformandole in un elemento di rafforzamento politico, per mettere il partito nelle condizioni migliori di portare avanti, con ancora maggiore determinazione, il nostro impegno amper un’Europa federale e a difesa dello Stato di diritto”, assicura Magi.