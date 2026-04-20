Frah Quintale annuncia il nuovo singolo “Aranciata”

Milano, 20 apr. (askanews) – Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea, annuncia oggi il nuovo singolo “Aranciata” – prodotto da Mace – fuori ovunque e in rotazione radiofonica da venerdì 24 aprile per Undamento/Warner Music Italia. Il brano è stato anticipato in esclusiva durante il walkout di Palazzetti’26, la prima tournée nei palasport delle principali città italiane, che ha ottenuto grande successo registrando il sold out a Milano, Roma, Napoli e Padova.

“Aranciata” esplora le conseguenze emotive di una relazione finita attraverso uno sguardo lucido e consapevole. Il brano mette in luce un atteggiamento sempre più diffuso che porta a difendersi rispondendo con rigidità e chiudendo in modo netto con il passato. Questa dinamica, però, è solo un’illusione perché rivela una realtà più complessa e contraddittoria, in cui la fuga e le reazioni dure non sono altro che tentativi vulnerabili di gestire il dolore e le proprie emozioni.

Così Frah Quintale descrive il nuovo singolo: «Aranciata mette in luce la rabbia e le ferite di una relazione appena conclusa. Racconta di come questo mondo sempre piú armato, ci abbia fatto credere che attaccare sia il miglior modo per difendersi e fare a pezzi il passato sia il modo meno doloroso per correre verso il futuro. La realtà è ben diversa e lo si intuisce dal retrogusto amaro di questo brano.»

Anche in occasione dell’uscita di “Aranciata”, Frah Quintale ha curato personalmente la grafica, realizzandola con una tecnica mista.

Il brano anticipa i nuovi appuntamenti dal vivo del Summer Tour ’26, la tournée estiva – prodotta da Live Nation – che vedrà la partecipazione di Frah Quintale il 3 luglio al Parco San Valentino di Pordenone, il 12 luglio al Sequoie Music Park a Bologna, il 17 luglio allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (CH), il 19 luglio al Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 22 luglio al Be Alternative Festival di Cosenza, il 23 luglio alla Villa Bellini di Catania, il 25 luglio al Locus Festival di Bari e il 27 luglio al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (PA).

I biglietti sono disponibili su livenation.it e comcerto.it.

Oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, in scaletta non mancheranno i brani del nuovo album “Amor Proprio”, uscito lo scorso 10 ottobre 2025 per Undamento/Warner Music Italia. Un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, il tutto racchiuso in 11 tracce, che vedono la collaborazione di Colapesce in “A prescindere”, Joan Thiele in “Occhi diamanti” e Tony Boy in “1 ora d’aria 1 ora d’ansia”. Il disco racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la reale svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi. È un cambiamento che richiede tempo, ma è proprio in queste situazioni che riusciamo a distinguere ciò che realmente vogliamo e a diventare chi davvero vogliamo essere, senza il peso delle aspettative. Con il suo stile unico che danza tra pop alternativo e urban, Frah Quintale firma un lavoro versatile che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati. Al centro del progetto c’è il tema dell’amor proprio e del tempo necessario per ritrovarsi: canzoni che raccontano la ricerca di equilibrio, il bisogno di lasciar andare e vivere il presente.