Sinner resta al comando del ranking Atp, Cobolli sale al tredicesimo posto

ROMA (ITALPRESS) – Alla luce del ranking Atp pubblicato oggi, la presenza di Jannik Sinner alla Caja Magica di Madrid può indirizzare il duello con Carlos Alcaraz per il posto di numero 1 del mondo per tutta la durata della stagione sulla terra battuta. Il numero 1 azzurro ha 390 punti di vantaggio sul rivale spagnolo, che non sarà di scena a Madrid. Sinner, che inizia così la sua 68esima settimana da leader della classifica mondiale, a Madrid si gioca una chance di grande prestigio per allungare la sua permanenza in vetta al ranking.

L’altoatesino, infatti, non ha giocato a Madrid l’anno scorso ed è arrivato in finale agli Internazionali d’Italia, per cui perderà 650 punti il 18 maggio. Alcaraz, che ha vinto il titolo al Foro, a quella data potrà al massimo mantenere gli attuali 12.960 punti. Sinner, invece, arrivando in semifinale alla Caja Magica si garantirà la matematica certezza di restare numero 1 del mondo anche dopo gli Internazionali e di conseguenza fino a domenica 7 giugno, il giorno della finale del Roland Garros.

Raggiungerebbe così le 74 settimane in carriera da numero 1, superando Stefan Edberg all’undicesimo posto nella classifica all-time dei giocatori che hanno trascorso più tempo in vetta da quando è stato introdotto il ranking Atp computerizzato, nel 1973.

Quella appena trascorsa è stata la settimana di Flavio Cobolli, che ha raggiunto a Monaco di Baviera la sua quinta finale in carriera. Pur sconfitto da Ben Shelton, grazie a questo risultato ha guadagnato tre posizioni in classifica e ha eguagliato il suo best ranking di n.13 del mondo. Così oggi l’Italia è l’unica nazione con tre giocatori tra i primi 15 nel ranking mondiale, visto che Lorenzo Musetti conserva la nona piazza.

IL RANKING ATP AGGIORNATO

1. Jannik Sinner (Ita) 13.350 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 12.960 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 5.255 (–)

4. Novak Djokovic (Srb) 4.710 (–)

5. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.100 (–)

6. Ben Shelton (Usa) 4.030 (–)

7. Taylor Fritz (Usa) 3.870 (+1)

8. Alex De Minaur (Aus) 3.845 (-1)

9. Lorenzo Musetti (Ita) 3.715 (–)

10. Daniil Medvedev (Rus) 3.560 (–)

GLI ALTRI ITALIANI

13. Flavio Cobolli 2.600 (+3)

22. Luciano Darderi 1.870 (-1)

62. Lorenzo Sonego 850 (+4)

78. Mattia Bellucci 734 (+1)

92. Matteo Berrettini 650 (-1)

103. Matteo Arnaldi 621 (+2)

112. Francesco Maestrelli 577 (+1)

130. Andrea Pellegrino 484 (+1)

141. Stefano Travaglia 447 (-5)

142. Luca Nardi 444 (-2)

RANKING WTA: SABALENKA AL COMANDO, PAOLINI SCENDE AL NONO POSTO

Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del “500” di Stoccarda, in Germania, e del “250” di Rouen, in Francia, entrambi sulla terra rossa indoor. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, però, non conferma i punti della semifinale sul “rosso” tedesco del 2025 e fa un passo indietro, scendendo in nona posizione. Alle sue spalle, stabile Elisabetta Cocciaretto, al numero 41. Risale cinque gradini, invece, Lucrezia Stefanini, ora 143esima, così come Lisa Pigato, che firma un altro primato personale e si attesta 149esima.

Solo uno scambio di poltrona da segnalare nella top ten mondiale. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la 79esima settimana consecutiva (l’87esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, regina del “Sunshine Double”, mantiene 2.395 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, regina dell’Australian Open e campionessa a Stoccarda, seconda, che conferma il “best ranking”. Sul terzo gradino del podio, è stabile la statunitense Coco Gauff. La 22enne di Delray Beach precede di soli 6 punti la polacca Iga Swiatek, quarta davanti ad altre due statunitensi: Jessica Pegula, quinta, ed Amanda Anisimova, sesta, entrambe stabili rispetto al ranking precedente. Al settimo posto c’è l’ucraina Elina Svitolina che precede Mirra Andreeva: la 18enne russa, grazie alla semifinale di Stoccarda (stoppata da Rybakina) guadagna un’altra posizione scavalcando – anche se per soli 24 punti – Jasmine Paolini, che scende al nono posto. Stabile in decima piazza la canadese Victoria Mboko, che chiude l’elite mondiale.

IL RANKING WTA

1. Aryna Sabalenka (Blr) 10.825 (–)

2. Elena Rybakina (Kaz) 8.500 (–)

3. Coco Gauff (Usa) 7.279 (–)

4. Iga Swiatek (Pol) 7.273 (–)

5. Jessica Pegula (Usa) 6.136 (–)

6. Amanda Anisimova (Usa) 5.995 (–)

7. Elina Svitolina (Ukr) 3.910 (–)

8. Mirra Andreeva (Rus) 3.746 (+1)

9. Jasmine Paolini (Ita) 3.722 (-1)

10. Victoria Mboko (Can) 3.531 (–)

LE ALTRE ITALIANE

41. Elisabetta Cocciaretto 1.310 (–)

148. Lucrezia Stefanini 526 (–)

149. Lisa Pigato 504 (+5)

153. Nuria Brancaccio 496 (-1)

166. Lucia Bronzetti 456 (-2)

251. Jessica Pieri 273 (+9)

262. Tyra Caterina Grant 260 (+38)

266. Jennifer Ruggeri 259 (–)

270. Dalila Spiteri 252 (+3)

-Foto IPA Agency-

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