Italia-Usa, Meloni: reazione Trump? Non ci sono rimasta male

Rho (Mi), 21 apr. (askanews) – La parole di Trump? “Non ci sono rimasta male”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda sulle parole di Donald Trump, durante la visita al Salone del Mobile.

“L’amicizia – ha sottolineato – è fatta di questo, il coraggio è fatto di questo: dire ciò che si pensa anche quando non siamo d’accordo. E chiaramente non vuol dire mettere in discussione i nostri storici rapporti con gli Stati Uniti. Però gli amici ti danno una mano anche e forse soprattutto quando ti dicono che non sono d’accordo”.