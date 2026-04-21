Tuffo nella vita e nella musica di Michael Jackson con film e colonna sonora

Milano, 21 apr. (askanews) – È disponibile in pre-order “Michael: Songs from the motion picture” , la colonna sonora ufficiale di “Michael”, l’attesissimo film su Michael Jackson, che vede Jaafar Jackson interpretare lo zio, diretto da Antoine Fuqua e prodotto dal Premio Oscar Graham King (“Bohemian Rhapsody”).

L’album sarà pubblicato venerdì 24 aprile in digitale e in tutti i formati fisici: CD, musicassetta, LP e 2-LP con diverse varianti di colore e in una versione unica del vinile trasparente black ice disponibile in esclusiva sul sito ufficiale di Sony Music (https://store.sonymusic.it/collections/michael-jackson).

La colonna sonora conterrà 13 brani presenti nel biopic in uscita che ripercorrono le tappe fondamentali dell’incredibile carriera di Michael Jackson: dagli esordi con i The Jackson 5 e i The Jacksons, fino al trionfo solista con album iconici come “Off the Wall” e “Thriller”, includendo successi immortali come “Billie Jean”, “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”, “Human Nature” e altri ancora.

Questa la tracklist della colonna sonora originale del film “Michael”:

I’ll Be There – Jackson 5

Never Can Say Goodbye – Jackson 5

Who’s Lovin’ You – Jackson 5

Medley: I Want You Back/ABC/The Love You Save (Live) – The Jacksons

Ben (Live) – The Jacksons

Don’t Stop ‘Til You Get Enough – Michael Jackson

Beat It – Michael Jackson

Thriller – Michael Jackson

Billie Jean – Michael Jackson

Wanna Be Startin’ Somethin’ – Michael Jackson

Human Nature – Michael Jackson

Workin’ Day and Night – Michael Jackson

Bad – Michael Jackson

Il film “Michael”, in uscita nelle sale mercoledì 22 aprile distribuito da Universal Pictures, racconta la vita e l’eredità artistica di Michael Jackson, uno degli artisti più influenti della storia della musica: dalla scoperta del suo straordinario talento come frontman dei The Jackson 5 fino alla trasformazione in un artista visionario e innovativo, mostrando sia momenti della sua vita privata sia alcune delle performance più iconiche della sua carriera solista. Diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan, il film è prodotto dal premio Oscar Graham King per GK Films, insieme a John Branca e John McClain.

Il film vede Jaafar Jackson nel suo debutto cinematografico nel ruolo di suo zio Michael. Nel cast anche Nia Long, Juliano Valdi, KeiLyn Durrel Jones, Laura Harrier, con Miles Teller e Colman Domingo. Il film è diretto da Antoine Fuqua e scritto dal tre volte candidato all’Oscar John Logan. La produzione è affidata a Graham King, John Branca e John McClain.

Venerdì 24 aprile, Est Radio (via Tortona 12, Milano), in occasione della Design Week, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, ospiterà un evento durante il quale verrà celebrato Michael Jackson e verrà reso omaggio alla sua legacy. Ingresso libero.