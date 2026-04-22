Benji & Fede annunciano il nuovo singolo Oh, Maria!

Milano, 21 apr. (askanews) – Benji & Fede annunciano Oh, Maria!, il nuovo singolo in uscita venerdì 24 aprile per Warner Records Italy.

Nelle ultime settimane Benji & Fede sono tornati a mettersi davanti alla camera come facevano una volta, senza filtri, condividendo sui social video che lasciano affiorare alla memoria frammenti dell’inizio della loro carriera: solo voce, chitarra e le canzoni con cui sono cresciuti.

Un’immagine semplice che riporta a quando tutto era ancora da costruire. Non nostalgia, ma il bisogno di tornare nel punto esatto in cui il loro racconto ha iniziato a prendere forma.

Oh, Maria! nasce esattamente lì: in una zona istintiva, quasi viscerale, dove il suono torna ad essere fisico, immediato. Dentro c’è Milano, con il suo ritmo accelerato e le sue contraddizioni, e quella tensione continua tra desiderio e smarrimento, il bisogno di rincorrere qualcosa, anche quando non ha un nome preciso.

È una canzone d’amore fuori asse: ironica, disordinata, a tratti ossessiva. Un flusso emotivo che cresce senza trovare davvero un punto di equilibrio, come un cuore che accelera troppo o una cassa anni ’70 che continua a spingere senza fermarsi.

Dopo ‘Zero’, primo tassello del loro 2026, Benji & Fede con Oh, Maria! continuano a muoversi con naturalezza tra passato e presente, trasformando quel dialogo in nuova musica. A ottobre questo percorso arriverà per la prima volta nei teatri italiani con Sempre in due – Live a teatro, la tournée prodotta e organizzata da Vivo Concerti, con cui torneranno ad abbracciare il loro pubblico dal vivo.

Sempre in due – Live a teatro

Sabato 3 ottobre 2026 | Modena @Teatro Storchi – DATA ZERO – SOLD OUT

Lunedì 5 ottobre 2026 | Torino @Teatro Colosseo

Mercoledì 7 ottobre 2026 | Firenze @Teatro Cartiere Carrara

Giovedì 8 ottobre 2026 | Bologna @Teatro Duse

Domenica 11 ottobre 2026 | Pescara @Teatro Massimo

Martedì 13 ottobre 2026 | Roma @Teatro Brancaccio

Venerdì 16 ottobre 2026 | Milano @Teatro dal Verme

Lunedì 19 ottobre 2026 | Napoli @Teatro Augusteo