Melanie Martinez sarà a Milano con “Hades: The Sacrifice” Tour

Milano, 22 apr. (askanews) – La cantautrice, regista e artista visionaria multi-platino, Melanie Martinez, arriva live per l’unica data italiana del suo “Hades: The Sacrifice” tour, giovedì 17 settembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. Il tour segna il suo tanto atteso ritorno sui palchi dal 2024 e segue l’uscita di “Hades”, il suo quarto album in studio, pubblicato il 27 marzo 2026.

Il “Hades: The Sacrifice” tour partirà quest’estate con una prima fase tra Nord America e Messico, per poi proseguire nel Regno Unito e in Europa. A proposito del tour, l’artista ha raccontato: “Durante la fase di scrittura di “HADES”, ho subito capito che anche il tour sarebbe dovuto essere un’esperienza immersiva e cinematografica. L’idea di inventare un nuovo personaggio e immaginare come si potrebbe muovere in questo universo, è qualcosa che mi entusiasma moltissimo. Sarà un tour molto diverso da quelli passati, con un maggiore uso di elementi scenici, effetti illusionistici e giochi con la videocamera. Stiamo curando ogni dettaglio affinché ogni brano abbia il suo spazio. Spero che riesca ad unire le persone, nonostante i tempi strani e un po’ distopici che stiamo vivendo.”

“Hades” ha debuttato alla terza posizione della Billboard 200, segnando il quarto ingresso consecutivo dell’artista nella Top 10 e il terzo nella Top 5 e ha raggiunto la prima posizione sia nella classifica Billboard Top Alternative Albums e sia nella Rock & Alternative. Il progetto si presenta come un viaggio in 18 tracce nelle inquietudini e contraddizioni della contemporaneità, confermando Melanie Martinez come una delle voci più audaci e innovative della sua generazione, venendo definita, in una recente intervista con Rolling Stone, come “una visionaria prolifica, dotata di un’immaginazione inesauribile”. Invece, Variety ha definito l’album come: “carico di tensione ed energia: è emozionante, disturbante e sorprendente al tempo stesso”.

Parlando della genesi e dell’ispirazione dell’intero progetto, Melanie ha dichiarato: “Ho iniziato questo progetto pensando di raccontare una distopia futuristica, ma mi sono resa conto che stavo semplicemente descrivendo il mondo in cui viviamo già. “HADES” è uno specchio incrinato: sotto la rabbia, è un rifiuto dell’indifferenza. È un invito a sentire davvero, a guardare con lucidità e a chiederci se sia ancora possibile creare qualcosa di bello dal caos che ci circonda.”

L’album include i singoli di successo “Possession”, “Disney princess” e “Uncanny valley”: il primo è il singolo principale del progetto e ha registrato un debutto straordinario con 2,7 milioni di stream su Spotify nelle prime 24 ore, superando successivamente i 33 milioni di ascolti globali. Il singolo successivo, “Disney princess”, continua a crescere rapidamente, avendo superato già i 13 milioni di stream a livello globale. Invece, a proposito di “Uncanny valley”, ultimo brano scritto per l’album, l’artista ha raccontato che “parla di come i social media e l’intelligenza artificiale abbiano distorto il nostro rapporto con la bellezza, portandoci a confrontarci costantemente con volti ritoccati, a rimodellare il nostro aspetto per sentirci desiderabili e ad avere bisogno di un filtro per sentirci normali”.

Con oltre 30 miliardi di stream globali, 5,66 miliardi di visualizzazioni ufficiali su YouTube e più di 62,2 milioni di follower complessivi, Melanie Martinez ha ridefinito i confini del pop alternativo, costruendo un universo artistico immersivo, innovativo e inconfondibile.