Padel, FIP Silver Bari: da giovedì il main draw, in campo big azzurri

Roma, 22 apr. (askanews) – Entra nel vivo da giovedì al Green Park Sport di Bari il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, tappa del circuito Cupra FIP Tour della Federazione Internazionale Padel. Dopo le qualificazioni, si legge in una nota, riflettori puntati sulla partenza del main draw maschile e femminile, in un torneo da 20mila euro di montepremi che assegna 80 punti per il ranking mondiale FIP.

Nel tabellone maschile attesa per il blocco azzurro, bronzo agli ultimi Europei. Tra i più attesi Marco Cassetta, in coppia con lo spagnolo Jose Luis Gonzalez, e il duo tutto azzurro formato da Simone Iacovino e Giulio Graziotti. Debutto anche per l’italo-argentino Facundo Dominguez, numero due d’Italia, insieme allo spagnolo Javi Ruiz. Grande curiosità per la presenza dell’argentino Maxi Sanchez, ex numero uno del mondo e campione iridato, in campo con il giovane connazionale Juani Rubini.

Nel femminile guidano il tabellone le azzurre Emily Stellato, Giulia Sussarello e Carlotta Casali, protagoniste a livello europeo e mondiale. Stellato e Sussarello affronteranno Luna Di Battista e Giuditta Beltrami, mentre Casali, in coppia con Ana Dominguez, sfiderà Colombi-Mantova. Tra le favorite anche le spagnole Aida Martinez e Camila Fassio e la francese vicecampionessa d’Europa Alix Collombon.

Grande attenzione anche per i talenti locali, con l’esordio delle pugliesi Flavia Coppola e Alessia Perrone, coppia del Bellaria Brindisi impegnato nella Serie A italiana. Per la brindisina Coppola, 20 anni, si tratta di un appuntamento speciale: “Per tornei della Federazione Internazionale Padel sono quasi sempre in trasferta, giocare qui mi dà una sensazione bellissima”, ha spiegato. “Ora vogliamo vedere amici e parenti sugli spalti, sentire il pubblico vicino: qui sono tutte fortissime ma ci batteremo”. Accanto a lei la leccese Perrone, 29 anni, sottolinea il legame con il territorio: “Qui mi sono allenata tanto, forse più che a Lecce. Non capita spesso di giocare tornei così in Puglia, davanti a famiglia e amici: è qualcosa che dà una motivazione in più”. La coppia – conclude la nota – esordirà contro Ronchini-Miret davanti al pubblico di casa.