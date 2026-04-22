Partenope è il nuovo singolo di Giovanni Caccamo ispirato all’Odissea

Milano, 22 apr. (askanews) – Oggi, 22 aprile 2026, esce Partenope, il nuovo singolo di Giovanni Caccamo, scritto dal cantautore insieme ad Alessandra Flora e prodotto da Giordano Colombo. La canzone, pubblicata con Ala Bianca, con le sue sonorità elettroniche e l’inconfondibile tocco di Saturnino al basso, narra l’incontro tra Ulisse e le Sirene ed è portavoce dell’eterna lotta tra spirito e materia, di come l’intelletto possa salvarci nella scelta quotidiana tra bene e male. In un mondo sempre più schiacciato dalla violenza, dalle guerre, dall’alienazione, Partenope ci rapisce, portandoci altrove, ci invita a sognare, meravigliarci, abbandonarci all’immaginazione senza tuttavia perdere il senno.

L’11 giugno 2026 dal Teatro Dal Verme di Milano partirà il nuovo tour del cantautore, dal titolo: L’alba dentro l’imbrunire (organizzato da IMARTS – International Music And Arts), per festeggiare i suoi 10 anni di carriera. Un concerto emozionante, con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali, diretta da Valter Sivilotti, per la rassegna Panorami Sonori, in cui l’artista interpreterà le sue canzoni più significative e omaggerà il suo mentore Franco Battiato. I primi due ospiti della data di Milano sono Gianni Morandi e Angelina Mango, mentre al Teatro Romano di Verona, il 29 agosto, saranno presenti Elisa e Patty Pravo.

Il cantautore è reduce da The Ark Of Change, lo straordinario viaggio metafora della vita liberamente ispirato all’Odissea di Omero e allo stato ideale Nutopia fondato da Yoko Ono e John Lennon, in cui insieme ad altri giovani da ogni parte del mondo hanno attraversato l’Oceano Atlantico a bordo di un antico Veliero in nome del disarmo e della pace. Questo viaggio sarà raccontato in un film, prodotto da Masi Film e diretto dal regista Premio Oscar Luc Jacquet (La marcia dei pinguini) e dagli scatti del visionario fotografo Jamie Hawkesworth.

Durante il viaggio, i giovani protagonisti, ispirandosi alla Dichiarazione universale dei diritti umani, hanno redatto una Carta dei valori con alcune soluzioni concrete per innovare la società. Il film affronterà attraverso le storie di ciascuno di loro i temi cruciali per le nuove generazioni: diritti umani, convivenza pacifica e disarmo, crisi climatica, mondo virtuale, salute mentale e identità di genere.