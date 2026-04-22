Tanti featuring nel primo album di Sayf “Santissimo”

Milano, 21 apr. (askanews) – Dopo il brano “Buona domenica”, il primo ad anticipare l’album “Santissimo”, e una serie di freestyle e spoiler, Sayf annuncia oggi i featuring del suo primo progetto ufficiale in arrivo l’8 maggio per La Santa Srl/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy in formato digitale e fisico in CD, CD autografato, vinile nero, vinile bordeaux autografato in tiratura limitatissima edizione “MOCH Amour”, e vinile bianco autografato in edizione limitatissima “Perché piango”, con una sorpresa per i collezionisti: nelle edizioni fisiche (cd e vinili) saranno infatti incluse anche 2 bonus track esclusive.

Già sold out i vinili neri e bordeaux autografati. Il pre-order dell’album continua ad essere attivo.

I featuring del progetto sono stati annunciati sui social attraverso un post carosello realizzato in collaborazione con Fabrizio Romano, celebre giornalista sportivo italiano, considerato tra le fonti più affidabili al mondo per quanto riguarda gli annunci di calciomercato. Famoso per il motto “Here we go”, ha costruito la sua reputazione grazie a una vasta rete di contatti e a un’enorme presenza sui social (circa 70 milioni di follower). Riprendendo proprio il linguaggio e l’estetica delle news del calciomercato, Sayf ha svelato la line up degli artisti coinvolti in “Santissimo” come se fosse una squadra pronta a scendere in campo. I nomi annunciati includono Geolier, Nerissima Serpe, Tedua, Kid Yugi, Bresh, Artie 5ive e Guè. La tracklist del progetto resta al momento ancora segreta.

“Santissimo” è un progetto che l’artista ha iniziato a raccontare già da qualche tempo, condividendone il nome in molte occasioni e regalando ai suoi fan diversi indizi a riguardo, sia attraverso i social, sia durante i suoi live, e persino sul palco del Festival di Sanremo 2026, dove nella serata delle cover ha lasciato trapelare ciò che oggi si prepara a diventare realtà. “SANTISSIMO” si preannuncia come il capitolo più completo e rappresentativo della musica di Sayf fino ad ora, un primo lavoro che raccoglie e amplifica tutte le sfumature della sua identità artistica: il racconto personale, l’energia dei live, la contaminazione tra generi e culture, e quella capacità naturale di passare da barre dirette a melodie apertissime con autenticità e leggerezza.

La copertina del disco, ideata da Gabriele Frisone e scattata da Alberto Barboni, rispecchia in modo fedele il viaggio personale e artistico di Sayf. La composizione visiva richiama il principio dello yin e dello yang: mentre la pantera è simbolo di istinto, forza e oscurità, il corpo nudo dell’artista immerso nell’acqua introduce a una dimensione più pura e spirituale.