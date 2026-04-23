25 Aprile, Mattarella: lotta Liberazione tra pagine fondanti storia repubblicana

Roma, 23 apr. (askanews) – “La lotta di Liberazione è una delle pagine fondanti della storia repubblicana. Essa segna il riscatto morale e civile di un popolo che, nella Resistenza, espresse la forza e la capacità di affermare i valori di libertà, giustizia, pace, democrazia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma nella ricorrenza dell’81° Anniversario della Liberazione.

“Quei valori, scolpiti nella nostra Costituzione, non sono soltanto il frutto di una stagione storica: costituiscono il fondamento dei valori della nostra convivenza civile e della presenza dell’Italia nel contesto internazionale”, ha detto ancora il capo dello Stato. “Una condizione ottenuta a caro prezzo, che ci richiama rigorosamente, ogni giorno, alla responsabilità di difenderla e rinnovarla”, ha sottolineato Mattarella.