A Matera presentato l’accordo rinnovato tra UniCredit e Confcommercio Basilicata

MATERA (ITALPRESS) – Accesso al credito, gestione dei flussi finanziari e supporto alla trasformazione digitale e sostenibile. Sono questi gli ambiti su cui si concentra l’accordo rinnovato nel 2026 tra UniCredit e Confcommercio Basilicata, presentato a Matera nel corso di un incontro con le imprese del territorio. L’intesa mette a disposizione strumenti finanziari dedicati, tra cui finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti produttivi, operazioni immobiliari e acquisto di beni strumentali. Accanto al credito, sono previste soluzioni per i pagamenti digitali e la gestione della liquidità, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze operative delle imprese del commercio e dei servizi. Un capitolo specifico riguarda gli investimenti legati alla transizione sostenibile, con iniziative orientate all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni.

Il protocollo include inoltre percorsi di formazione gratuita attraverso la Banking Academy di UniCredit, focalizzati su gestione finanziaria, accesso al credito, digitalizzazione e sviluppo d’impresa. L’iniziativa – cui hanno preso parte tra gli altri anche Massimiliano Pane, referente stakeholder territorial development Sud UniCredit, Francesco Bucci e Fabrizio Stella, rispettivamente area manager e vice area manager Retail Puglia Centro e Basilicata, rappresenta una delle prime declinazioni territoriali dell’intesa, con l’obiettivo di adattare strumenti e servizi alle esigenze specifiche delle imprese locali, traducendo l’accordo nazionale in soluzioni operative immediatamente utilizzabili.

“Ogni impresa ha un momento in cui le scelte diventano più complesse e la qualità della consulenza conta almeno quanto le risorse finanziarie necessarie. In quel passaggio si misura il valore di un partner: nella capacità di accompagnare decisioni che devono trovare equilibrio tra crescita, innovazione e sostenibilità. È su questo terreno, concreto ma spesso poco visibile, che abbiamo scelto di concentrarci”, dichiara Ferdinando Natali regional manager Sud UniCredit.

– Foto ufficio stampa UniCredit –

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