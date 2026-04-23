Calcio, Barcellona, stagione finita per Yamal

Roma, 23 apr. (askanews) – Si ferma Lamine Yamal. Lo scorso 22 aprile l’attaccante del Barcellona si è infortunato calciando un rigore nella sfida di campionato contro il Celta Vigo. I blaugrana hanno reso noto l’esito degli esami del talento spagnolo. Yamal ha rimediato un infortunio al tendine del ginocchio della gamba sinistra. “Yamal – scive il club – ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio della gamba sinistra (muscolo bicipite femorale). Il calciatore seguirà un programma di trattamento conservativo. Lamine Yamal salterà il resto della stagione, ma dovrebbe essere disponibile per i Mondiali”.