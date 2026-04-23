Esce il singolo di HRVY “Lie to me” che anticipa l’EP “Bliss”

Milano, 23 apr. (askanews) – Esce venerdì 24 aprile “Lie to me”, il nuovo singolo di HRVY che segna l’inizio di un nuovo capitolo artistico per la popstar britannica. Il brano, caratterizzato da una chitarra elettrica funky-pop e falsetti cristallini, fa da apripista all’EP “Bliss” in uscita a giugno, a cui seguirà l’album di debutto entro la fine dell’anno.

Con oltre 2 miliardi di stream globali e 14 milioni di follower, HRVY si conferma una voce di riferimento per la Gen Z, capace di trasformare la vulnerabilità in hit mondiali. “Lie to me” nasce tra Londra e Stoccolma, capitale mondiale del pop, dove l’artista ha collaborato con produttori del calibro di Hampus Lindvall (Martin Garrix, Zara Larsson) e Chelsea Balan (Dasha, Suki Waterhouse) per ricercare un sound più “raw” e personale.

“Il brano parla di quel momento in cui conosci già la verità, ma una parte di te vuole ancora credere all’illusione”, ha raccontato l’artista, spiegando che il lavoro “riflette esperienze ed emozioni reali che ho vissuto sulla mia pelle”.

Il singolo mette al centro l’energia magnetica di un artista che sfida la perfezione dei social e che ha l’Italia nel cuore. Un legame, quello con il nostro Paese, che parte dai ricordi d’infanzia al Colosseo fino alle recenti performance durante la Fashion Week milanese, eventi che hanno cementato il rapporto tra la popstar e il pubblico italiano. Con questo nuovo lavoro, HRVY sottolinea una nuova consapevolezza artistica, unendo il groove internazionale a una narrazione intima e sincera.