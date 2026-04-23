Meloni: dati Istat sottostimano Pil effettivo, beffa per l’Italia

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Roma, 22 apr. (askanews) – “Per centrare l’obiettivo” della soglia del 3% di deficit “sarebbero stati sufficienti appena 20 miliardi di Pil in più rispetto ai 2.258 miliardi di Pil per il 2025 al momento stimati dall’Istat”. Lo osserva la premier Giorgia Meloni in un post su X.
“Il paradosso è che, da molti anni ormai, i primi dati Istat sottostimano il Pil effettivo, per poi rivederlo al rialzo. Con buona probabilità, questo accadrà anche per il 2025, rivelandosi una beffa per l’Italia e per gli italiani”, aggiunge.
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