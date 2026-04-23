Meloni: sciagurato Superbonus impedisce uscita da procedura infrazione

1 minuto per la lettura
Roma, 22 apr. (askanews) – “Fa arrabbiare constatare che, anche prendendo per buone le attuali stime Istat, saremmo stati comunque sotto il 3% di deficit se, anche nel 2025, sulle casse dello Stato non avesse gravato l’esborso di miliardi di euro per il superbonus. La sciagurata misura del governo di sinistra del Conte II, al momento, impedisce all’Italia di uscire dalla procedura di infrazione, togliendo al Governo margine di spesa da destinare alla sanità pubblica, alla scuola, al sostegno dei redditi più bassi”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni su X.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA