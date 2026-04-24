Ducati e Aprilia davanti a tutti a Jerez, Alex Marquez il più veloce al venerdì

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – La MotoGp torna in pista a quasi un mese dall’ultimo weekend di gara, ed è Alex Marquez a ruggire nella prima giornata di prove. Lo spagnolo del team Gresini chiude con il miglior tempo la Practice del Gran Premio di Spagna, che assegna i dieci pass diretti per la seconda fase di qualifica del sabato. “È una pista che mi piace tantissimo – le parole dopo la prima giornata -. Non ci sono stati i problemi che abbiamo avuto da inizio anno”. L’Italia risponde presente con il secondo posto di Fabio Di Giannantonio e il terzo del leader del Mondiale Marco Bezzecchi, che migliora il quarto crono delle FP1. “La giornata è andata abbastanza bene – ha detto il pilota riminese -. È stata tosta perché soprattutto con la soft sono tornati fuori un po’ di problemi che avevamo una volta. Non è stato semplice, ma è andata meglio rispetto alle aspettative”. Quarto e sesto posto per le due Ducati ufficiali di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. A pochi minuti dall’inizio della seconda sessione di giornata, il torinese è stato protagonista di una caduta. Niente conseguenze fisiche, ma prima moto distrutta. “Ho preso una bella sassata – ha commentato il due volte campione della classe regina – Nel pomeriggio sono partito con una modifica, ma ho distrutto subito quella moto e non sono riuscito a provarla come avremmo voluto”.

C’è un dato che non sorprende più di troppo, ma che fa sicuramente rumore: le prime nove moto sono tutte Ducati e Aprilia. La top ten la chiude un ex ducatista come Enea Bastianini, oggi in sella alla Ktm Tech3. “Una piccola soddisfazione, anche se siamo tutto abbastanza vicini – il commento del classe 1997 -. Con un decimo e mezzo in meno sarei stato terzo”. Dovranno passare per il Q1 Franco Morbidelli, secondo nelle libere 1 al mattino ma quattordicesimo nella Practice, e lo spagnolo Pedro Acosta, quindicesimo. Si riparte domani alle 10.05 con le seconde libere, seguite alle 10.45 dalle qualifiche che decreteranno la griglia di partenza della sprint, in programma nel pomeriggio alle 14.55, e della gara che si disputerà domenica alle 14.

– foto IPA Agency –

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