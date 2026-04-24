Sanità territoriale in Campania, Fico “98 milioni per il reclutamento del personale”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Ho dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della salute di procedere al riparto di 98 milioni di euro per il reclutamento del personale per il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale. Le risorse, assegnate nell’ambito delle misure nazionali di potenziamento del Servizio sanitario, sono finalizzate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’assunzione di personale, sia dipendente sia convenzionato, anche in deroga ai vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che aggiunge: “L’intervento è funzionale all’attuazione del nuovo modello organizzativo dell’assistenza territoriale, in coerenza con gli standard nazionali e con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, i finanziamenti consentiranno di rafforzare le strutture della rete territoriale – Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità e Unità di Continuità Assistenziale – con l’obiettivo di garantire servizi sanitari più capillari, accessibili e rispondenti ai bisogni di salute dei cittadini”.

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