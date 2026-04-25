Amministrative 2026 Calabria, la sfida per eleggere il sindaco di Castrolibero

Il Municipio di Castrolibero
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Elezioni amministrative a Castrolibero, le liste a sostegno dei candidati a sindaco Nicoletta Perrotti, Francesco Serra e Pasquale Villella
CASTROLIBERO (COSENZA) – Il 24 e 25 maggio 2026 i cittadini del Comune di Castrolibero si recheranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. La sfida sarà tra Nicoletta Perrotti, Francesco Serra e Pasquale Villella. Nella lista a sostegno di Perrotti figura anche il consigliere regionale della Lega ed ex sindaco Orlandino Greco. Trattandosi di un Comune con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti non è previsto il turno di ballottaggio. Di seguito le liste a supporto dei tre candidati a sindaco.
“RINASCITA CIVICA”, LA LISTA A SOSTEGNO DI NICOLETTA PERROTTI
- Guido Greco
- Orlandino Greco
- Aldo Figliuzzi
- Luca Gigliotti
- Eduardo Amerise
- Damiano Morrone
- Daniele Gentile
- Annagiulia Mannarino
- Annamaria Buono
- Angela Sicilia
- Gaia Porto
- laria Ricci
“INSIEME PER CASTROLIBERO”, LA LISTA A SOSTEGNO DI FRANCESCO SERRA
- Raffaella Ricchio
- Angelo Gangi
- Alex Cavaliere
- Angela Perrotta
- Claudio Caputo
- Emilia Aiello
- Annunziata Francesca Filippelli
- Gianluigi Falanga
- Ilio Perri
- Maura Zinna
- Giuseppe De Bartolo
- Rossella Pietrucci
“CAMBIA-MENTI”, LA LISTA A SOSTEGNO DI PASQUALE VILLELLA
- Ernesto Aversa
- Patrizia Cesari
- Anna Falace
- Dina Fragale
- Michele Gedeone
- Carmine Marco Gradilone
- Emilia Sabato
- Santo Sicilia
- Alessandro Vagliante
- Francesca Vena
- Massimiliano Vena
- Domenico Verta
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