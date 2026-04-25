Amministrative 2026 Calabria, la sfida per eleggere il sindaco di Castrolibero

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Elezioni amministrative a Castrolibero, le liste a sostegno dei candidati a sindaco Nicoletta Perrotti, Francesco Serra e Pasquale Villella

CASTROLIBERO (COSENZA) – Il 24 e 25 maggio 2026 i cittadini del Comune di Castrolibero si recheranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. La sfida sarà tra Nicoletta Perrotti, Francesco Serra e Pasquale Villella. Nella lista a sostegno di Perrotti figura anche il consigliere regionale della Lega ed ex sindaco Orlandino Greco. Trattandosi di un Comune con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti non è previsto il turno di ballottaggio. Di seguito le liste a supporto dei tre candidati a sindaco.

“RINASCITA CIVICA”, LA LISTA A SOSTEGNO DI NICOLETTA PERROTTI Guido Greco

Orlandino Greco

Aldo Figliuzzi

Luca Gigliotti

Eduardo Amerise

Damiano Morrone

Daniele Gentile

Annagiulia Mannarino

Annamaria Buono

Angela Sicilia

Gaia Porto

laria Ricci

“INSIEME PER CASTROLIBERO”, LA LISTA A SOSTEGNO DI FRANCESCO SERRA Raffaella Ricchio

Angelo Gangi

Alex Cavaliere

Angela Perrotta

Claudio Caputo

Emilia Aiello

Annunziata Francesca Filippelli

Gianluigi Falanga

Ilio Perri

Maura Zinna

Giuseppe De Bartolo

Rossella Pietrucci