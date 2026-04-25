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Amministrative 2026 Calabria, la sfida per eleggere il sindaco di Castrolibero

| 25 Aprile 2026 10:59 | 0 commenti

Il Municipio di Castrolibero

Il Municipio di Castrolibero

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Elezioni amministrative a Castrolibero, le liste a sostegno dei candidati a sindaco Nicoletta Perrotti, Francesco Serra e Pasquale Villella

CASTROLIBERO (COSENZA) – Il 24 e 25 maggio 2026 i cittadini del Comune di Castrolibero si recheranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. La sfida sarà tra Nicoletta Perrotti, Francesco Serra e Pasquale Villella. Nella lista a sostegno di Perrotti figura anche il consigliere regionale della Lega ed ex sindaco Orlandino Greco. Trattandosi di un Comune con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti non è previsto il turno di ballottaggio. Di seguito le liste a supporto dei tre candidati a sindaco.

“RINASCITA CIVICA”, LA LISTA A SOSTEGNO DI NICOLETTA PERROTTI

  • Guido Greco
  • Orlandino Greco
  • Aldo Figliuzzi
  • Luca Gigliotti
  • Eduardo Amerise
  • Damiano Morrone
  • Daniele Gentile
  • Annagiulia Mannarino
  • Annamaria Buono
  • Angela Sicilia
  • Gaia Porto
  • laria Ricci

“INSIEME PER CASTROLIBERO”, LA LISTA A SOSTEGNO DI FRANCESCO SERRA

  • Raffaella Ricchio
  • Angelo Gangi
  • Alex Cavaliere
  • Angela Perrotta
  • Claudio Caputo
  • Emilia Aiello
  • Annunziata Francesca Filippelli
  • Gianluigi Falanga
  • Ilio Perri
  • Maura Zinna
  • Giuseppe De Bartolo
  • Rossella Pietrucci

“CAMBIA-MENTI”, LA LISTA A SOSTEGNO DI PASQUALE VILLELLA

  • Ernesto Aversa
  • Patrizia Cesari
  • Anna Falace
  • Dina Fragale
  • Michele Gedeone
  • Carmine Marco Gradilone
  • Emilia Sabato
  • Santo Sicilia
  • Alessandro Vagliante
  • Francesca Vena
  • Massimiliano Vena
  • Domenico Verta

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