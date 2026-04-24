Sinner rimonta Bonzi e vince al terzo set all’esordio a Madrid, avanti anche Musetti

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Benjamin Bonzi lo fa sudare forse più del previsto ma alla fine Jannik Sinner inizia col piede giusto il suo cammino nel “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, di scena sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il numero uno del mondo e del tabellone, in tabellone direttamente al secondo turno, riesce a piegare il francese numero 104 Atp solo al terzo set: 6-7(6) 6-1 6-4 il finale a favore del 24enne altoatesino, che a Madrid allunga a 23 vittorie di fila la sua striscia nei Masters 1000 iniziata a Parigi. Prossimo ostacolo il danese Elmer Moller, numero 169 del mondo proveniente dalle qualificazioni, che era avanti 7-5 3-3 prima di beneficiare del ritiro di Gabriel Diallo. Uno scontro inedito per Sinner, che nella capitale spagnola potrebbe diventare il primo tennista nella storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi – Djokovic e Nadal si sono fermati a 4 – dopo essersi imposto a Parigi lo scorso ottobre e poi aver conquistato Indian Wells, Miami e Montecarlo in questa stagione.

Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie, in gara direttamente dal secondo turno, si è imposto sul polacco Hubert Hurkacz, ex n 6 Atp ed oggi sceso alla 63esima posizione, in due set con il punteggio di 6-4 7-6(4), dopo un’ora e 51 minuti di gioco. Al terzo turno l’azzurro se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor, 29esima forza del seeding, che ha eliminato il bosniaco Damir Dzumhur per 6-3 6-4.

TYRA GRANT SCONFITTA AL SECONDO TURNO

Tyra Caterina Grant si ferma al secondo turno del tabellone femminile. La 18enne romana, numero 262 del ranking, ha finito per cedere 6-2 7-6(5) contro la rumena Sorana Cirstea, numero 26 Wta e 25esima testa di serie, pur essendo stata avanti di un break nel secondo set, ed essere stata a due punti dal match sul 5-3 nel tie-break. La rumena giocherà contro la francese Leolia Jeanjean (126) o la statunitense Coco Gauff (3).

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