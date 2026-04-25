25 aprile, Mattarella: determinati a difendere libertà e valori pace

1 minuto per la lettura
San Severino Marche (Macerata), 25 apr. (askanews) – “Da San Severino, intendiamo sottolineare, insieme al carattere della nostra ferma unità, la nostra determinazione nella difesa delle nostre libertà, la nostra convinta apertura a condividere, con gli altri popoli, i valori della giustizia e della pace”.
Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia in occasione dell’81° Anniversario della Liberazione a San Severino Marche.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA