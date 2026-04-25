25 aprile, Schlein: fascismo non opinione ma reato, rigurgito mai sopito

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Roma, 25 apr. (askanews) – “Il fascismo non è un’opinione, è un crimine, è un reato”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando a Sant’Anna di Stazzema.
“La minaccia del suo rigurgito non è mai sopita e non solo da parte di chi ha ancora nostalgia” del regime “ma anche nei modi in cui questa ideologia cambia pelle e torna”. “La Costituzione non è acquisita per sempre, va difesa ogni giorno” ha concluso, spiegando che “non sono solo le dittature il problema ma le democrazie illiberali, che svuotano dall’interno le istituzioni, erodendone l’autonomia”.
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