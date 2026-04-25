Calcio, Parma-Pisa 1-0: decide Elphege

Roma, 25 apr. (askanews) – Il Parma supera il Pisa per 1-0 al termine di una gara equilibrata e decisa nella ripresa, alla vigilia della sfida del Tardini. A firmare il successo degli emiliani è Elphege, in gol al 37′ del secondo tempo su assist di Sørensen, episodio che spezza l’equilibrio di un match combattuto e ricco di interruzioni. Emiliani salvi, toscani a un passo dalla B

Nel primo tempo le due squadre si affrontano con prudenza, lasciando pochi spazi e costruendo occasioni soprattutto su episodi isolati. Il Parma si rende pericoloso nel finale di frazione, quando Stojilkovic colpisce il palo al 45′, mentre Valeri poco dopo non trova lo specchio della porta. Il Pisa risponde con ordine, senza però riuscire a impensierire concretamente la difesa avversaria.

Nella ripresa il ritmo resta spezzettato dai numerosi falli e dalle sostituzioni, con entrambe le panchine che cercano soluzioni per sbloccare il risultato. Il Parma cresce progressivamente e crea le occasioni migliori: Pellegrino e Valeri impegnano il portiere avversario, mentre Meister sfiora il gol al 76′. Il Pisa prova a reagire con Moreo, ma senza precisione.

La svolta arriva all’82’: Sørensen serve Elphege che trova la rete del vantaggio, facendo esplodere il Tardini. Nel finale il Pisa tenta l’assalto, ma la difesa del Parma regge senza concedere spazi. Nei minuti conclusivi sale la tensione, con ammonizione per Ndiaye e diversi falli che spezzano il gioco, ma il risultato non cambia.

Il Parma porta così a casa tre punti preziosi al termine di una sfida intensa e tattica, mentre il Pisa esce sconfitto nonostante una prova ordinata ma poco incisiva in fase offensiva.