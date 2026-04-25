Rai Cinema porta negli Usa il film di Salvatores “Napoli-New York”

Roma, 25 apr. (askanews) – È stato presentato il 24 aprile, nella prestigiosa sede del SAG-AFTRA Foundation Robin Williams Center, “Napoli – New York”, l’ultimo film del regista premio Oscar Gabriele Salvatores, con protagonista Pierfrancesco Favino, prodotto da Paco Cinematografica con Rai Cinema. Hanno introdotto l’evento Robert Allegrini, Presidente e Amministratore Delegato del NIAF – National Italian American Foundation, e Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema.

L’iniziativa – spiega Rai Cinema in un comunicato – si inserisce nella strategia di valorizzazione internazionale di Rai Cinema che, con Rai Cinema International Distribution, è impegnata nella commercializzazione del film sui mercati esteri.

La proiezione ha rappresentato un’importante occasione per mostrare al pubblico e agli operatori del settore, una delle produzioni più importanti realizzate negli ultimi anni, rafforzandone la visibilità in un mercato ampio e altamente competitivo come quello americano, aggiunge.

Realizzata anche grazie al coinvolgimento del NIAF – National Italian American Foundation e di Lega Serie A – che dallo scorso anno hanno stretto una partnership per rafforzare i legami culturali e sportivi tra l’Italia e la comunità italoamericana negli Stati Uniti – la serata ha valorizzato il cinema italiano contemporaneo attraverso un’opera che coniuga qualità autoriale, solido impianto produttivo e una storia dal respiro internazionale, capace di coinvolgere il pubblico. “Napoli – New York” si conferma così – conclude il testo – un’eccellenza della nostra industria, espressione di identità culturale e ambizione produttiva.

La presentazione del film ha consentito di intercettare un’audience di alto profilo internazionale, composta da rappresentanti istituzionali, esponenti della cultura italiana negli Stati Uniti, nonché professionisti del settore, buyer, giornalisti e membri della comunità degli italiani all’estero.

Il film, tratto da un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli, è ambientato tra la Napoli del secondo dopoguerra, un viaggio in mare verso l’America e la grande mela degli Anni ’40. Al centro del racconto due piccoli scugnizzi napoletani, Carmine e Celestina, senza famiglia né dimora, che si imbarcano clandestinamente alla ricerca di una nuova vita, dando forma a una storia intensa e universale.