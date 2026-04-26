Liegi-Bastogne-Liegi, Pogacar trionfa per la quarta volta

LIEGI (BELGIO) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince in solitaria la 112esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. Dopo la delusione della Parigi-Roubaix, il fuoriclase sloveno è riuscito a staccare Paul Seixas nell’ultima cote di giornata. Il francese è arrivato poi secondo con 43″ di ritardo, terzo classificato il belga Remco Evenepoel. Una caduta nei primi chilometri ha infiammato la corsa spaccando il gruppo in due, con la UAE rimasta dietro e la coppia Evenepoel-Bernal a tirare a tutta insieme ai compagni di squadra per poter mettere in difficoltà lo sloveno. Nonostante il vantaggio conquistato, i due fuggitivi più pericolosi sono stati ripresi a 100 km dal traguardo, sulla Cote de Stockeu il gruppo è ritornato ad essere compatto.

La fiammata decisiva è arrivata su La Redoute, con l’attacco di Pogacar: soltanto il giovane Paul Seixas è riuscito a rimanere a contatto con il campione del mondo in carica. Il gruppetto trainato da Evenepoel è rimasto a 40″ cercando di recuperare la coppia al comando, ma i due hanno tirato dritto fino al traguardo. L’iridato sloveno ha attaccato nuovamente su la Cote de la Roche aux Faucons, ai -500 metri dalla fine della salita il baby transalpino ha pagato lo sforzo e si è staccato. Pogacar conquista di forza la sua terza Classica Monumento della stagione, mettendo per la quarta volta (la terza consecutiva) il suo nome nell’albo d’oro della Doyenne.

“Oggi sono successe tante cose. Ho seguito solo le ruote, siamo andati davvero veloci: quando ho alzato la testa ho visto che il gruppo si era spaccato, dopo 20 minuti abbiamo realizzato che forse era meglio non lasciare andare la fuga. Un po’ di paura c’è stata, dentro c’era Evenepoel, ma la squadra ha fatto un grande lavoro“, ha dichiarato Tadej Pogacar dopo la corsa. “È stato sempre tutto sotto controllo – ha proseguito l’iridato sloveno dell’Uae Team Emirates XRG – ma con questa situazione particolare. Conta tantissimo aver vinto una delle gare più importanti del calendario, sono veramente contento. Sono orgoglioso della mia squadra. Seixas? Su La Redoute ho spinto a fondo, ho visto che è rimasto incollato a me, ha spinto tutto il giorno. Mi stavo preparando per fare lo sprint a due, poi sono riuscito a staccarlo”, ha concluso Pogacar.

– Foto IPA Agency –

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