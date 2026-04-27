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Omicidio di Raffaele Cinque a Napoli, arrestati tre pluripregiudicati

| 27 Aprile 2026 10:19 | 0 commenti

Omicidio di Raffaele Cinque a Napoli, arrestati tre pluripregiudicati

Italpress, Mezzogiorno Italpress
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NAPOLI (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba, su delega del procuratore di Napoli, è in corso un’operazione della Polizia di Stato in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di tre pluripregiudicati, gravemente indiziati del reato di omicidio pluriaggravato avvenuto il 21 gennaio 2024 e porto abusivo di almeno due pistole, reati tutti aggravati dalle modalità mafiose. In quell’occasione fu ucciso Raffaele Cinque, 50enne considerato vicino al clan Contini. Contestualmente sono in corso di esecuzione numerose perquisizioni.

– foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

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