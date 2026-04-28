Luxy entra nel registro speciale marchi storici di interesse nazionale

Roma, 28 apr. (askanews) – Luxy, azienda vicentina di riferimento nel design di sedute e complementi per l’ufficio di alta gamma, ha ottenuto l’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, il registro istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per tutelare e valorizzare i brand italiani che incarnano, nel tempo, un patrimonio irripetibile di identità, qualità e radicamento territoriale.

Il riconoscimento viene conferito alle imprese che possono documentare una presenza continuativa sul mercato da almeno cinquant’anni e che hanno saputo custodire, attraverso le generazioni, un legame autentico con il tessuto produttivo e culturale nazionale. Non è un titolo onorifico, ma una certificazione pubblica del valore economico e simbolico dell’impresa: prova tangibile di affidabilità, coerenza strategica e capacità di innovarsi senza tradire la propria identità.

Fondata a Lonigo, nel cuore del distretto produttivo veneto, Luxy ha costruito in cinquant’anni una reputazione solida sui mercati internazionali, affermandosi come interprete originale di un approccio al lavoro che unisce ergonomia, estetica e qualità costruttiva.

Le sue sedute e collezioni per l’ambiente ufficio sono oggi presenti nei principali mercati europei e nelle commesse contract di livello internazionale, testimonianza concreta di come il Made in Italy possa competere sui segmenti premium a livello globale.

L’iscrizione al Registro Speciale rappresenta per Luxy non soltanto il coronamento di un percorso imprenditoriale, ma un punto di leva strategico: in un contesto di mercato dove la reputazione del brand è asset competitivo determinante, il riconoscimento di “Marchio Storico” consolida il posizionamento dell’azienda e rafforza la sua credibilità presso clienti, partner istituzionali e distributori internazionali.

“Essere riconosciuti come Marchio Storico è per noi motivo di grande soddisfazione per il lavoro svolto in questi cinquant’anni, ma al contempo di grande responsabilità” – dichiara Giuseppe Cornetto Burlot, Presidente di Luxy.

“Questo traguardo testimonia il valore di ogni scelta compiuta nel tempo: di prodotto, di mercato, di persone. E rafforza il nostro impegno a guardare avanti con la stessa passione e coerenza che ci hanno guidato fin dall’inizio”.

Luxy, segnala una nota, continuerà a investire in ricerca e sviluppo, sostenibilità ambientale e internazionalizzazione, mantenendo saldo il legame con il territorio di origine e con le competenze artigianali che ne costituiscono il fondamento.

La storia, per Luxy, non è un patrimonio da conservare in vetrina: è la piattaforma da cui costruire valore duraturo, per i propri clienti e per il sistema produttivo italiano.