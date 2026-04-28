Minetti, Nevi: dimissioni Nordio assolutamente no, da Fi fiducia piena

Roma, 28 apr. (askanews) – Il caso Minetti? “Sulla base dell’Istruttoria il Ministero e il Colle hanno concesso la grazia, se poi ci sono stati documenti falsi lo accerterà l’autorità competente. Dimissioni Nordio? Assolutamente no, non ci sono evidenze di errori da parte del suo ministero. Abbiamo fiducia nel ministro che ha dimostrato capacità istituzionali e qualità nel gestire un dicastero molto complesso”. Lo ha dichiarato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il portavoce e deputato di Forza Italia Raffaele Nevi.