Avio, l’Assemblea approva il Bilancio 2025 e nomina il nuovo Cda. Ranzo Ad e Dg

ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Avio, azienda aerospaziale italiana, ha approvato, sotto la presidenza di Roberto Italia, con il voto favorevole di più del 99% del capitale, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, chiuso con un utile netto di 10.040.914 euro. L’Assemblea ha inoltre approvato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto in Assemblea, la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile netto come segue: 6.800.000 euro a dividendo; 502.046 euro a riserva legale; 2.738.868 euro a utili portati a nuovo. Il dividendo unitario è pari a 0,14846 euro (al lordo delle ritenute di legge) per ciascuna azione ordinaria in circolazione, al netto delle azioni proprie. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2026.

L’Assemblea, inoltre, ha preso atto del bilancio consolidato di Avio al 31 dicembre 2025, comprensivo della Rendicontazione consolidata di Sostenibilità relativa all’esercizio 2025.

Con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, l’Assemblea, con il voto favorevole di circa il 97% del capitale intervenuto in Assemblea, ha approvato – con deliberazione vincolante – la Prima Sezione della Relazione contenente le politiche in materia di remunerazione della società; con il voto favorevole di circa il 98% del capitale intervenuto in Assemblea, ha deliberato in senso favorevole – con deliberazione non vincolante – in merito alla Seconda Sezione della Relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 2025 o ad essi relativi.

Inoltre, l’Assemblea ha approvato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto, la proposta di determinare in 3 esercizi la durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

L’Assemblea ha nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione: Roberto Italia, quale Presidente; consiglieri Giulio Ranzo, Stefano Ratti, Stefania Tomassi, Laura Pierallini, Heidi Shyu, Maria Elena Pisonero Ruiz, Raffaele Cappiello e Steven Duncan Wood.

L’Assemblea ha nominato quali componenti del Collegio Sindacale – che rimarrà in carica per il triennio 2026 – 2028 e, pertanto, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028: Vito Di Battista, quale Presidente del Collegio Sindacale; Silvia Muzi, Sindaco Effettivo; Filippo Maria Invitti, Sindaco Effettivo; Marianna Tognoni, Sindaco Supplente; Roberto Cassader, Sindaco Supplente.

Nella prima riunione che si è svolta oggi, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Amministratore Delegato Giulio Ranzo (nella foto), al quale ha attribuito i poteri di amministrazione della Società, fermo restando l’incarico di Direttore Generale già precedentemente conferito.

Il CdA ha, inoltre, fra l’altro deliberato di confermare la nomina di Ranzo quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società; di confermare, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina di Roberto Carassai quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis del TUF; di confermare la nomina di Nevio Quattrin quale Responsabile delle relazioni con gli investitori; di confermare la nomina di Giorgio Martellino quale Referente Informativo e quale Segretario del Consiglio di Amministrazione; di confermare la nomina di Letizia Macrì quale dirigente preposto alla gestione delle attività strategiche della Società ai sensi della normativa Golden Power. Il Consiglio ha, infine, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nominato quale Dirigente Preposto alla rendicontazione di sostenibilità Letizia Macrì, alla quale ha attribuito i pertinenti poteri e le responsabilità in materia di rendicontazione di sostenibilità.

– foto ufficio stampa Avio –

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